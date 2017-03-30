قدم فريق كوبنهاجن درامز النماركى عرضاً بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية فى إطار مهرجان الشوارع الخلفية الذى يستمر الى أن بداية أبريل القادم بأعداد من الفريق الموسيقية حول العالم.



فريق كوبنهاجن درامز بالإسكندرية

أثناء عرض فريق كوبنهاجن درامز من الدنمارك

أثناء العرض الموسيقى

عريض موسيقى فى مهرجان الشوارع الخلفية

جفل مويقى لفريق دنماركى

فريق كوبنهاجن درامز اثناء عرض بالإسكندرية

جانب من العرض

عرض موسيقى على مسرح الجزويت

أثناء العرض الموسيقى

يأتى العرض بالتعاون مع فرقة بيركاشن شو ولاعبى الباكور من مصر فى العرض، بينما قدم الغريق عرضا مختلفاً من خلال الدق على الصناديق البلاستيكية التى تصدر أصواتاً مختلفة مما نال إعجاب الجمهور بالإسكندرية.

المصدر : مصر ناين