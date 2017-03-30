“تجديد عقدى مع الأهلى جاء ل حبى للنادى ولأنى لا أريد من أحد أن يتهمنى بفرض الشروط على النادى، ولكن تلك الخطوة ليس معناها استمرارى مع الفريق” هذا نص تصريحات عماد متعب ملك الدقائق القاتلة فى الأهلى التى أشعلت ثورة الغضب ضده بعد فترة من السكون والصمت التزم بها القناص انتظارًا لتغيير لم يحدث.

متعب جدد عقده لمدة موسم مع الأهلى لينتهى مع نهاية الموسم المقبل بدلاً من الموسم الحالى، ولاقت تصريحات متعب ردود فعل واسعة فى الفى منتصف الكروى وكانت هناك عدة تصريحات مساندة لمتعب فى أزمته يرصدها “اليوم السابع” فى التقرير التالى:

ربيع ياسين: تصريحات البدرى عن متعب مرفوضة

أكد ربيع ياسين نجم الأهلى السابق، ضرورة استمرار عماد متعب مع النادي الأهلي بالرغم من بقائه على دكة البدلاء خلال الفترة الماضية.

واصدر ربيع ياسين، إن متعب يستحق فرصه اللعب لفترة أكبر في المباريات وأن يخوض مباريات كاملة، مضيفًا أن الأهلي حاليًا يحتاج خبرة وفنيات عماد متعب داخل الملعب خاصة أنه ملتزم فنيًا وبدنيًا ومحافظًا على وزنه بالرغم من تقدمه في السن.



حسام البدرى

وأضاف أن تصريحات متعب الأخيرة تنم عن غضب شديد من اللاعب ل استبعاده الدائم من المباريات، خاصة أن متعب من اللاعبين قليلي الشكوى ودائمًا ما يحتفظ بهدوئه داخل الملعب وخارجه.

وانتقد ربيع ياسين تصريحات حسام البدري المدير الفني للأهلى والذي اصدر فيها إن التجديد لمتعب تم ل تاريخه الكبير مع القلعه الحمراء، وهو ما رفضه نجم الأهلى السابق مؤكدًا أن الأهلى جدد مع متعب لحاجته الفنية له.

ميدو: مرحبًا بمتعب فى دجلة ولقب هداف الدورى فى انتظاره

فيما أوضح أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لوادي دجلة عن ثقته الشديد في قدرات عماد متعب مهاجم الأهلي رغم ابتعاده عن التشكيل الأساسى.

وأظهر ميدو أن متعب يمكنه أن يصبح هدافًا للدوري المصري إذا تم تجهيزه بدنيًا بشكل أفضل وشارك لدقائق أطول في المباريات.



ميدو

وأضاف ميدو أن متعب الى أن الأن قادرًا على العطاء في الملعب وسيستعيد ذاكرة الأهداف الغزيرة إذا شارك في المباريات مشيرًا إلى أنه لم يفاوضه لكنه يرحب به في دجلة في أي وقت.

إسلام الشاطر: تصريحات متعب ''طبيعية''.. وأنصحه بالرحيل عن الأهلى

فيما اصدر إسلام الشاطر، لاعب الأهلى السابق، إنه لم يتفاجئ بالتصريحات التي أدلى بها عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر مفضلاً رحيله عن القلعة الحمراء إذا استمر “موظفًا”.

وشوف إسلام الشاطر: “تصريحات متعب لا تثير ضجة بعكس ما اصدر ه أحمد قام بفتحى، أمر طبيعي لأنه لا يشارك ويرغب في أن يكون له دور، ولا يلعب احتياطيًا”.

وأضاف: “عماد متعب نجم كبير ومن الممكن احتواء الموقف، لكن أعتقد أنه أمر خطير، لأنه يشعر أن التجديد له سنة كان تكريميًا، وأنصحه بتحديد وجهته والتفكير جيدًا فيما سيقابله خلال الفترة المقبلة”.

وشوف لاعب حرس الحدود السابق: “على المستوى الشخصي لا أرى متعب بقميص غير الأحمر، لو كنت مكانه للعبت في الخارج”.



متعب والبدرى

وأتم إسلام الشاطر تصريحاته قائلاً: “عماد متعب قضى 20 سنةًا في الأهلي، لكن في النهاية النادي لا يقف على أحد، بعد اعتزال أعداد كبير من اللاعبين المميزين، والمارد الأحمر يواصل حصد الألقاب”.

ضياء السيد: متعب قادر على الاستمرار سنةين

ومن جانبه يثق ضياء السيد المدرب السنة السابق لمنتخب مصر في قدرة عماد متعب على الاستمرار في الملاعب، رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق في آخر ثلاثة مواسم.

واصدر ضياء السيد: “متعب قادر على الاستمرار في الملاعب سنةين، بل ويحصد لقب هداف الدورى”.

واستدرك: “ولكن من الضروري، عقد جلسة احترافية معه من الجهاز الفني لتحديد دوره مع الفريق، وهل سيشارك لفترات طويلة أم لدقائق أم على فترات متباعدة، ليكون للاعب حرية القرار في قبول الأمر من عدمه”.



عماد متعب

وواصل: “متعب يحتاج لمسنةلة نجوم كبار في أوروبا، شبه ما حدث مع إيكر كاسياس في ريال مدريد، وبيرلو بصفوف يوفنتوس، وستيفن جيرارد مع ليفربول، لقد رحلوا جميعًا من الباب الكبير دون إثارة مشاكل مع الإدارة أو الجماهير”.

واستطرد: “متعب بدا في المباراة الودية الأخيرة أمام سكر الحوامدية، فاقد بعض ً كبيرًا من وزنه، وتوقعت أن يكون له دور مع الفريق عقب احرازه هدفًا في مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري”.

وأتم ضياء السيد: “المسنةلة الاحترافية، ستؤدي إلى مزيد من المشاكل والتصريحات، إلا أن حسام البدري، يرى أن مصلحة الفريق هي عدم الاعتماد على متعب بشكل منتظم”

المصدر : مصر ناين