أشاد إيمانويل أديبايور مهاجم وقائد منتخب توجو، ببطولة أمم أفريقيا السابقة بالجابون، مؤكداً أنه كان يرغب فى اعتزال اللعب دولياً عقب البطولة إلا إن خشيته على منتخب بلاده جعلته يتراجع عن القرار.

أضاف أديبايور، خلال تصريحاته لربنامج “مساء الأنوار” عبر شاشة “أون سبورت” أنه كان مشاركاً فى بطولة أمم أفريقيا سنة 2006 بمصر، مؤكداً أنه كان سعيداً بالتواجد فى القاهرة، مشيراً إلى أن مصر أفضل الدول الأفريقية فى لعبة كرة القدم مع الكاميرون، بخلاف حصول الفراعنة على كأس الأمم 7 مرات فى تاريخهم، وتمتلك أفضل اللاعبين أمثال محمود تريزيجيه ومحمد صلاح.

شوف مهاجم وقائد منتخب توجو، أن أحمد حسام ميدو، من أعز أصدقائه، قائلاً: “ميدو من أعز أصدقائى، وكلنا نحبه لجنونه، وكان لاعب رائع، وأعلم أنه أصبح مدرباً، وأتمنى أن لا يسنةل لاعبيه شبه ما كان يسنةل مدربيه”.. مضيفاً: “هناك شبه فى توجو يقول لا يمكن أن يجتمع غبيان فميدو و أديبايور لا يمكن أن يجتمعا فى مكان واحد”.

وفى النهاية وجه أديبايور كلمة لمصر، قائلاً: “أشكر المصريين، أعرف أن الكثير منهم يحبون ما أفعله بمشوارى الرياضى، واقول لمصر استمرى فى التقدم فكلنا أفارقة وعلينا أن نتكاتف الى أن نثبت للعالم أن أفريقيا مليئة بالمواهب”.

المصدر : مصر ناين