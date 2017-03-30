أكد عمرو السعيد، رئيس مجلس إدارة نادى الصيد، أن خزائن النادى تتكبد 132 مليون جنيه رواتب سنوية للسنةلين، سواء فى المجال الإدارى أو على صعيد الفرق والمدربين.

أضاف عمرو السعيد خلال تصريحاته لبرنامج “كورة كل يوم” مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة “النهار رياضة” أن ميزانية نادى الصيد بها فائض 50 مليون جنيه، معرباً عن امنيته فى أن تصبح الجمعية العمومية المقبلة راقية وهادئة ويستمع الجميع للرأى والرأى الأخر، من أجل التوصل لأفضل الحلول.

شوف رئيس نادى الصيد، أنه يتم دعم النشاط الرياضى بالصيد بـ82 مليون جنيه، وأن الإدارة تخطط لصعود الفريق الكروى الأول لدورى الممتاز “ب” فى الموسم المقبل.

أظهر عمر السعيد أن سعر العضوية الجديدة بالصيد 250 ألف جنيه تسدد “كاش”، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح المبنى الاجتماعى الجديد بعد تطويره صباح اليوم الخميس، قائلاً :” باب مكتبى مفتوح لأى عضو بنادى الصيد دون وساطة”.

المصدر : مصر ناين