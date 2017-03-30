أعلنت مديرية امن شمال سيناء، في بيان لها، ضبط ” هاني ن ع ر “، مقيم بائرة قسم واجبة رمانة ، والمطلوب ضبطه وإحضارة في قضة (سلاح وذخيرة) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وضبط “محمود س ح “، مطلوب في قضية ( سرقة بالإكراه ) والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد ثلاثة سنوات، وضبط فلسطينى منتهي الإقامة.

كذلك ضبط ( 42 ) محكوم عليهم وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط ( 4 ) قضايا، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط ( 16 ) مخالفة متصنف ة، وتم ضبط (96) مخالفة مرورية متصنف ة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر : مصر ناين