تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسين قنديل، سماع الشهود فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الالجماعة الأرهابية ، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية “أحداث البحر الأعظم”.

وسمحت المحكمة فى الجلسة الماضية لـ”باسم رجوع” بالخروج من القفص، للتوقيع على توكيل صرف معاش لزوجته، ووجه “رجوع” سؤالا لشوف الإثبات العميد جمعة توفيق رئيس مباحث غرب الجيزة وقت الأحداث، حول رؤيته له، فأجاب بأنه لم يره فى المؤتمر الذى عقد أمام منزل أحد قيادات الالجماعة الأرهابية بشارع البحر الأعظم، وإنما كان متواجدا بعد الأحداث فى ميدان الجيزة.

كما طالب البلتاجى من الشوف تحديد دور كل متهم من الأول الى أن الثامن بأمر الإحالة، فرد الشوف: “لا أستطيع التحديد.. وتحريات التأمين الوطنى هى التى تحدد دور كل شوف“.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة “بديع” وباقى المتهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

المصدر : مصر ناين