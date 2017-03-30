لفترة طويلة اعتمد مطورو التطبيقات الخاصة بمؤسسات أبل على وضع كلمة free بجانب اسم التطبيقات المجانية الخاصة بهم، وهذا من أجل جذب المستخدمين للتحميل، ولكن كشف تقرير حديث من موقع the verge الأمريكى أن أبل أصبحت الآن تمنع المطورين من هذا الأمر بشكل نهائى.

إذ أطلقت الشركة الأمريكية تحديثا جديدا لمتجر التطبيقات الخاصة بها، ويعمل على منع وضع كلمة free أو سعر الهاتف أو الى أن الإشارة إلى وجود خصم ضمن اسم التطبيق، وهذه البيانات يمكن أن يتضمنها فقط وصف التطبيق، وليس اسمه.

جدير بالذكر أن أبل كانت فى السابق توصى المستخدمين بعدم كتابة ضمن الاسم، لكن الأمر كان غير ملزم، حيث ظهرت العديد من التطبيقات التى اسمها يضم كلمة Free، لكن هذا الأمر لم يعد متاح بعد الآن خاصة بعد تحديث أبل، وسيكون على المطورين إجراء تغيرات على التطبيقات الخاصة بهم.

المصدر : مصر ناين