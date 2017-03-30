يشهد اليوم، الخميس، الجمعية العمومية العادية لنادى الجزيرة لمناقشة الحساب الختامى والميزانية الخاصة بالنادى عن السنة الماضى، حيث من المنتظر أن يستمر اجتماع الجمعية العمومية للغد حال عدم استكمال النصاب القانونى.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع العمومية لنادي الجزيرة ميزانية النادي المقدمة من مجلس الإدارة برئاسة عاصم عباس والحساب الختامى للسنة المالية واللائحة الداخلية وبعض مطالب أعضاء الجمعية العمومية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

المصدر : مصر ناين