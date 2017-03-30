أنقذ محمد بدر محافظ الاقصر، منذ قليل اليوم الأربعاء، رجل وزوجته و2 آخرين من الموت المحقق عقب إصابتهما فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بجوار كوبرى البياضية، حيث نقل 2 منهم بسيارته إلى مستشفى الأقصر الدولى قبيل وصول الإسعاف لخطوة حالتهما، وأمر رجال العلاقات السنةة بنقل الإثنين الآخرين معه.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور طارق السيد مدير مستشفى الأقصر الدولى، أن المستشفى استقبلت 4 مصابين أقلهم المحافظ معه لدى عودته من احتفالية مولد الشيخ أحمد رضوان بالساحة الرضوانية بمنطقة الببكرهدى، وتم على الفور إسعافهم وتقديم الفحوصات الطبية اللازم لهم.

البداية كانت برجوع محمد بدر محافظ الأقصر من إحتفالية المولد السنوى للساحة الرضوانية بمنطقة الببكرهدى جنوب الأقصر، وفوجئ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى تحملن أرقام “9638 ص ق أ” و”2327 ط و ب”، أصيب على إثرها 4 مواطنين، ولم تصل إليهم سيارة الإسعاف، فقام بنقل اثنين بسيارته والآخران نقلهما رجال العلاقات السنةة برفقه المحافظ لمستشفى الأقصر الدولى، لعلاجهما فى الحال.



نقل المصابين للمستشفى فى سيارة المحافظ

المصدر : مصر ناين