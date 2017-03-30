صرح مسئول مركز الإعلام التأمينى بتلقى المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين بنى سويف مساء اليوم 29 الجارى بلاغاً بوقوع إنفجار داخل مستودع إسطوانات البوتاجاز بقرية بهبشين بدائرة مركز واجبة ناصر.

واصدر بيان صادر عن وزارة الداخلية : إن قوات الحماية المدنية إنتقلت لمكان البلاغ.. حيث تبين وقوع إنفجار بأعداد 16 إسطوانة بوتاجاز وإشتعال النيران بالمستودع، وقد تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع كارثة إمتداد الحريق لباقى إسطوانات البوتاجاز بالمستودع.

وأضاف البيان أن التفجير أسفر عن إصابة مالك المستودع وأحد العمال بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.





المصدر : مصر ناين