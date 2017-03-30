اصدر ت الكيان الصهيونى ، الأربعاء، إن ستقلل إسهامها المالى فى الأمم المتحدة بواقع مليونى دولار أخرى عن التزامها المالى المقلص أصلا، هذا السنة احتجاجا على قرارات اتخذتها ضدها أعداد من الهيئات الشوفة للمنظمة.

وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذى يتولى أيضا منصب وزير الخارجية توجيهات للوزارة بتخفيض المبلغ، وتخصيص الأموال كمساعدات لدول نامية تدعم الكيان الصهيونى فى المنظمات الدولية.

والتقليص هو الثانى من صنف ه هذا السنة بعدما اصدر ت الكيان الصهيونى فى يناير كانون الثانى إنها ستقلل مساهماتها فى المنظمة الدولية بواقع ستة ملايين دولار.

واصدر ت وزارة الخارجية إن الخفض المعلن اليوم الأربعاء يعنى أن الكيان الصهيونى ستقدم للمنظمة 3.7 مليون دولار فقط من التزامها الأصلى لسنة 2017 البالغ 11.7 مليون دولار.

وجاء فى بيان الوزارة أن القرار اتخذ ل “القرارات العدائية التى اتخذها مجلس حقوق الإنسان الشوف للأمم المتحدة قبل بضعة أيام.”

كانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اصدر ت فى وقت سابق من مارس إنها تراجع مشاركتها فى المجلس الذى يقع مقره فى جنيف وتجرى وراء لإصلاح جدول أعماله وإنهاء ما أطلق عليه “وسواس الكيان الصهيونى “.

وورد فى البيان “تجيء هذه الخطوة فى إطار جرى وراء الكيان الصهيونى مع أصدقائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة لإصلاح الانحياز المفرط المناهض لالكيان الصهيونى فى الأمم المتحدة وهيئاتها.”

وكان الخفض السابق فى المساهمات الالكيان الصهيونى ية فى يناير، احتجاجا على قرار مجلس التأمين الدولى الذى طالب بإنهاء البناء الاستيطانى الالكيان الصهيونى ى على أراض يرغب الفلسطينيون فى إقامة دولتهم عليها.

المصدر : مصر ناين