تمكنت قوات مباحث مديرية تأمين سوهاج، من القبض على سنةل وبحوزته 30 بندقية خرطوش، وكمية من مخدر الحشيش، قبل بيعهم، فتم تحرير محضر وإحالته للنيابة السنةة.

وردت معلومات إلى مباحث مديرية التأمين بقيام “محمد.م” 50 سنة، سنةل، بالاتجار في السلاح والمخدرات، فامر اللواء خالد الشاذلي مدير مباحث سوهاج، كلا من العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والعقيد أحد البيالي، بتشكيل فريق من مباحث مركز دار السلام، ضم كلا من النقيب كريم أحمد إبراهيم والملازم أول إبراهيم عوض.

تم مداهمة منزل المتهم وعثر بحوزته على 30 بندقية خرطوش، و7 طربة حشيش، و1475 جنية، وسيارة بها مخبأ سري، فتم تحرير محضر رقم 1309 وإحالته للنيابة السنةة لتولي التحقيق.



المتهم والمضبوطات





المصدر : مصر ناين