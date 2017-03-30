تُستكمل اليوم، الخميس، منافسات دورى القسم الثانى بإقامة 8 مباراة فى الأسبوع الثامن والعشرين من عمر البطولة، أبرزها نبروه مع بلدية المحلة، وكوم حمادة مع الرجاء، وغزل المحلة مع المنصورة.

فى الثالثة والنصف عصرًا يلتقى اتحاد نبروه مع بلدية المحلة، فى مباراة يكشف فيها بلدية المحلة متصدر المجموعة برصيد 65 نقطة عن الفوز للاقتراب من الصعود للدورى الممتاز، فيما يكشف نبروه صاحب المركز السابع برصيد 38 نقطة عن الفوز لتحسين مركزه بجدول المجموعة.

وفى لقاء آخر يلتقى كوم حمادة مع الرجاء، فى مباراة يكشف فيها الرجاء على الثلاث نقاط للاستمرار فى المنافسة على المركز الأول مع بلدية المحلة، فيما يحتاج كوم حمادة صاحب المركز السادس برصيد 39 نقطة للفوز لتحسين مركزه بجدول المجموعة.

وفى السابعة والنصف مسًاء يلتقى غزل المحلة مع المنصورة، فى مباراة قد تكون الأقوى، حيث يكشف زعيم الفلاحين عن الفوز بالمباراة للدخول فى المربع الذهبي، فيما يريد المنصورة صاحب المركز التاسع برصيد 36 نقطة تحسين مركزه في جدول المجموعة.

وتأتى باقى المباريات كالتالي: ألعاب دمنهور مع حرس الحدود، والأولىمبى مع كفر الشيخ، وشربين مع دكرنس، وصيد المحلة مع بدر، والحرية مع مياه البحيرة وذلك فى الثالثة والنصف عصرًا.

المصدر : مصر ناين