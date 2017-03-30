لقى 4 أشخاص مصرعهم وانقطعت الوزارة عن حوالى 70 ألفا من السكان، يوم الأربعاء، بعدما اجتاحت عواصف ولايات تكساس وأوكلاهوما ولويزيانا مصحوبة بأمطار غزيرة.

واصدر ت الواجبة إن ثلاثة أشخاص ممن يتتبعون الأعاصير لقوا حتفهم فى منطقة تكساس بانهاندل عندما اصطدمت سيارتاهم مساء الثلاثاء.

وفى أوكلاهوما، اصدر ت الواجبة إن سائق حافلة قتل قرب مدينة إلرينو عندما انقلبت حافلته ل الرياح العاتية على الأرجح.

وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن إعصارا أدى إلى اقتلاع أبراج كهرباء وأشجار فى ولاية تكساس يوم الأربعاء فى منطقة تقع على بعد حوالى 140 كيلومترا شمال شرقى مدينة هيوستون.

وأصدرت الهيئة تحذيرا من حدوث إعصار فى شرق تكساس، واتسع نطاق التحذير ليشمل أجزاء كبيرة من ولاية لويزيانا. وأصدرت الهيئة تحذيرا آخر لمناطق فى ولايات أوكلاهوما وآركنسو وكانساس وميزوري.

واصدر ت الهيئة إنها سجلت 15 إعصارا ل العواصف ليل الثلاثاء فى ولاية تكساس وإن غالبية هذه الأعاصير اجتاحت منطقة بانهاندل والأجزاء الغربية من الولاية. وهطلت كرات من الثلج بعضها بحجم كرة البيسبول على ولايات أوكلاهوما وآركسنو وكانساس خلال الليل مما تسبب فى أضرار للسيارات.

وتسببت العواصف فى خسائر فادحة لشركات المرافق فى نورث تكساس، حيث اصدر ت شركة أونكور للطاقة إن الوزارة انقطعت عن حوالى 50 ألفا من السكان فى منطقة دالاس-فورت وورث. وأبلغت شركات أخرى عن انقطاع الوزارة عن آلاف السكان فى ولايات تكساس وأوكلاهوما ولويزيانا.

وذكر موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت أوير) أن العواصف أدت إلى إلغاء قرابة 70 رحلة جوية فى مطارات مدينة هيوستون الى أن الساعة الرابعة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش).وأغلق أعداد من المدارس فى نورث تكساس صباح الأربعاء نظرا لانقطاع الوزارة مما تسبب فى تأجيل امتحان سنوى للطلاب.

المصدر : مصر ناين