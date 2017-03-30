نفت إدارة التأمين الدبلوماسى فى العاصمة الليبية طرابلس، لانباء المتداولة حول تعرّض السفير التركى أحمد دوغان لمحاولة اغتيال ، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة وأن السفير بخير.

ذكرت ذلك بوابة “أفريقيا” الإخبارية ، مشيرة إلى نفى السفارة التركية بطرابلس أيضا هذه الأنباء فى وقت سابق ، وكانت بعض الأنباء قد تداولت احباط محاولة اغتيال السفير التركى فى مقر إقامته بفندق المهارى بمدينة طربلس ، وذكرت ذات الأنباء أن محاولة الاغتيال تم كشفها وفق معلومات استخباراتية لدولة أجنبية .

المصدر : مصر ناين