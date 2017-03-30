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الأمن الدبلوماسى بطرابلس ينفى تعرّض السفير التركى لمحاولة اغتيال

منوعات
الأمن الدبلوماسى بطرابلس ينفى تعرّض السفير التركى لمحاولة اغتيال

نفت إدارة التأمين الدبلوماسى فى العاصمة الليبية طرابلس، لانباء المتداولة حول تعرّض السفير التركى أحمد دوغان لمحاولة اغتيال ، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة وأن السفير بخير.

ذكرت ذلك بوابة “أفريقيا” الإخبارية ، مشيرة إلى نفى السفارة التركية بطرابلس أيضا هذه الأنباء فى وقت سابق ، وكانت بعض الأنباء قد تداولت احباط محاولة اغتيال السفير التركى فى مقر إقامته بفندق المهارى بمدينة طربلس ، وذكرت ذات الأنباء أن محاولة الاغتيال تم كشفها وفق معلومات استخباراتية لدولة أجنبية .

المصدر : مصر ناين

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