تودع دار الأوبرا المصرية حفلات شهر مارس بكره الجمعة مع حفل رائد الجاز يحيى خليل، ومن المفترض أن يُقدم خليل فى الحفل عدة مقطوعات موسيقية من أعماله المتميزة التى اشتهر بها على مدار مشواره الفنى، وأيضًا أعدادًا من المقطوعات الجديدة.

ومن المعروف أن يحيى خليل سافر إلى أمريكا خلال مشواره الفنى، ومكث هناك أكثر من 15 سنةًا، وكافح ودرس، وتألق أيضًا كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية، وهناك التحق بمعهد “روى ناب” للجاز لمدة خمس سنوات، تتلمذ فيها على يد عازف آلات البركشن الأسطورى “روى ناب”، الذى كان معلمًا وملهمًا للعديد من أشهر عازفى الجاز، الذين اشتهروا فيما بعد عالميًا أمثال جين كروبا.

المصدر : مصر ناين