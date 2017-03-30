توصل عمرو منسي، مدير ومنظم بطولتى العالم والجونة للإسكواش لاتفاق مع الفنان عمرو دياب للاشتراك فى حملة الترويج للبطولتين المقرر إقامتهما فى أبريل المقبل، بالإضافة للاتفاق مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وروما الإيطالي، ومحمود حسن تريزيجيه نجم موسكرون البلجيكى، وعمرو وردة نجم باوك اليونانى، ومحمود كهربا نجم اتحاد جدة السعودى، والذين يستعدون لتسجيل فيديوهات ونشرها عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى التى يشوفها ملايين المشوفين على مواقع السوشيال ميديا.

كان الثلاثى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، وحسام غالي، نجم الأهلى قد شاركوا فى حملة الترويج لبطولتى كأس العالم سيدات والجونة الدولية المفتوحة للإسكواش وانضموا لحملة “متوقفش الكورة عندك” التى يروجون من خلالها للبطولتين وتشجيع السياحة على الحضور إلى القاهرة لمشوفة فعاليات البطولتين فى إجازة شم النسيم.

وترتكز الفكرة على استلام كل لاعب الكرة من لاعب آخر وإرسالها للاعب ثانى يختاره هو للمشاركة فى الحملة والترويج للبطولة والسياحة فى آن واحد، ولاقت الفكرة تفاعلاً غير متوقع على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”توتير” خصوصًا بعد مشاركة الثلاثى الثعلب الصغير والصقر والكابيتانو.

يأتى هذا فيما شارك فى الحملة جميع لاعبى الاسكواش فى العالم على رأسهم محمد الشوربجي، ورامى عاشور ونور الشربينى ورنيم الوليلي، بالإضافة لأعداد من الفنانين والمطربين على رأسهم محمود العسيلى وبشرى وعمرو السعيد.

من جهة ثانية، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولتى العالم والجونة للإسكواش، أن مجموع جوائز البطولتين هذا السنة سيصل لـ315 ألف دولار، وشدد عمرو منسى، مدير ومنظم البطولتين، على أن بطولة الجونة تأتى فى المرتبة الخامسة من حيث مجموع الجوائز، حيث يبلغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار، بالإضافة إلى 165 ألف دولار لبطولة العالم للسيدات، مؤكدًا أن البطولة تشهد إقبالاً غير مسبوق هذا السنة، خصوصًا بعد إعلان القرعة التى أسفرت عن مواجهات نارية، سواء فى بطولة العالم أو بطولة الجونة الدولية المفتوحة حيث إن المباريات ستشهد ندية ومنافسات مثيرة من البداية.

وأكد منسى أن اللجنة المنظمة أنهت جميع استعدادات الملاعب وإعلان توقيتات كل مباراة قبل انطلاق منافسات الأدوار التمهيدية بوقت كافٍ.

المصدر : مصر ناين