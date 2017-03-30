صيد سمك الزريعة مجرم لأنه يتسبب تدمير الثروة السمكية بخليج السويس ويقضى ويدمر أى نمو للأسماك بالخليج، ورغم ذلك فقد تعرضت أسماك الزريعة بشاطئ خليج السويس للسرقة من قبل مجهولين.

وترصد الصور المرفقة، قيام المجهولين بنقل أسماك الزريعة الممصنف صيدها بفلايك الصيد الصغيرة بالقرب من كورنيش السويس الجديد على شاطئ الخليج.

واصدر أحمد عيد، المتحدث الإعلامى لجمعية أصحاب مراكب الصيد بالسويس، أن سرقة اسماك الزريعة جريمة وهى من الأسباب الرئيسية لانخفاض المخزون السمكى بالخليج.

وأكد أحمد عيد، أنه يجب تفعيل القانون والقرارات بخليج السويس من أجل الحفاظ على الثروة السمكية بالخليج وتنميتها، مؤكدا أن أى مجامبة لأى أحد أو استثناء لأى أحد يسبب أزمات تمنع التنمية السمكية بخليج السويس.

وأكد أحمد عيد، أنه ممصنف صيد الأسماك الزريعة لأنها ثروة سمكية بمياة خليج السويس يجب الحفاظ عليها وليس صيدها بهذا الشكل الجائر.

واصدر محمد نصر، صياد، أنه محرم علينا نحن صيد الزريعة ولكن التجار الكبار يقومون بسرقة الأسماك بكل سهولة فى السويس.



لصوص الزريعة

سرقة الزريعة بالخليج

سرقة الزريعة يقضى على الثروة السمكية

المصدر : مصر ناين