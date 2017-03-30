حصل تطبيق “تروكولر” الشهير لمعرفة أرقام المتصلين على تحديث جديد، حيث تم كشف النقاب عن الإصدار 8.0 من التطبيق، والذى وفر العديد من المميزات، وهذا خلال أول مؤتمر سنوى للشركة والذى جرت فعاليات فى الهند تحت اسم “Stay Ahead”.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن تطبيق True messenger سيتكامل الآن مع النسخة الجديدة من تروكولر 8.0، وهو ما يعنى أن المستخدم لن يحتاج إلى تثبيت التطبيق بشكل منفصل لمعرفة أصحاب رسائل SMS المجهولة، ومنع البريد المزعج والإعلانات.

كما أعلنت الخدمة أنها ستقوم خلال الأشهر القادمة بالتكامل مع Google Duo، حيث سيكون بإمكان المستخدمين الدردشة مع جهات الاتصال لديهم من خلال تروكولر عن طريق الضغط على أيقونةGoogle Duo التى ستظهر بالتطبيق، فيما أتاحت الشركة ميزة حصرية للهند الى أن الآن وهى ميزة الدفع الإلكترونى، من خلال خدمة True caller Pay.

المصدر : مصر ناين