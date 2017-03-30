لقيت سيدة فى العقد الرابع من عمرها مصرعها على أيدى مجهولين داخل منزلها بمركز أبو حمص فى ظروف غامضة. وكان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.



وبالفحص تبين العثور على سيدة تدعى ن.ش.م 40 سنة مقتولة داخل منزلها بقرية عباس الشوفة لمركز أبو حمص. ووجه مدير تأمين البحيرة بتشكيل فريق كشف عال المستوى بقيادة اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبى الواقعة. وجار تحرير محضر بالحادث تمهيدا لإحالته للنيابة السنةة لبدء التحقيق.

المصدر : مصر ناين