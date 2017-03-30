أكد الفنان حسين فهمى، أن ثورة يناير شملت على جانب صادق وجانب مؤامرة، حيث تواجد العديد من الشباب والكبار الذين سعوا إلى التغيير الإيجابى خلال تواجدهم بميدان التحرير، ولكن ذلك لا يلغى الشواهد التى أكدت أنها “مؤامرة” تم التخطيط لها مسبقاً.

وأظهر حسين فهمى، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج “العاشرة مساء”، أن الظواهر والشواهد السابقة لثورة يناير، تظهر التدخلات الأمريكية والتجهيز المسبق لرحيل مبارك، وتدمير الدول العربية من خلال الربيع العربى، مؤكداً أن هناك مؤامرة مستمرة دائماً ضد العالم العربى، خاصة من الأمريكان، لأنهم هم أصحاب المؤامرة ومن اخترعها فى العالم.

المصدر : مصر ناين