اصدر ت صفحة “الحمله الشعبيه تراقب الاسكندريه” على “فيس بوك”، أن المدرس محمد الغول، مدرس هندسة السيارات بمدرسة الرأس السوداء الثانوية الصناعية بالاسكندرية، والذى نشرت له فيديو يوضح وجود مخدرات وأسلحة بيضاء بحقائب الطلاب بعد حملة تفتيشية عليهم، أنه تحول للتحقيق ل نشره الفيديو.

وأعلنت الصفحة تضامنها معه، حيث إوضح بيان لمؤسسيها، ان المعلم نشر الفيديو ليوضح ما يتعرض له المدرس من ضغوط وسوء مسنةله مع أعداد من الطلبه من مدمنى المخدرات وحاملي الأسلحة البيضاء التي ضبطت بمعرفه إدارة مدارسهم، وأن الفيديو جاء لدق جرس إنذار أولياء الامور لمراقبة سلوك أبنائهم و لضبط العمليه التعليميه.



المعلم امامه الاسلحة المضبوطه مع الطلبه

المصدر : مصر ناين