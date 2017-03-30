يتجه فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال، لمحافظة الفيوم مساء اليوم الخميس، عقب الانتهاء من التدريبات الصباحية، لإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى يوم الأحد المقبل، فى الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة على استاد الفيوم.

وكان إيهاب جلال منح لاعبى المقاصة راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التعادل السلبى مع الإعلاميين فى المباراة الودية التى جمعتهما أول أمس الثلاثاء، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى.

المصدر : مصر ناين