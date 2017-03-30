أعلن السناتو ريتشارد بور، رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى المكلفة التحقيق فى التدخل الروسى فى الانتخابات الاميركية، الاربعاء ان موسكو تتدخل ايضا فى حملة الانتخابات الرئاسية فى فرنسا.

وتبدأ اللجنة اعتبارا من الخميس فى واشنطن النظر فى الدور الذى قامت به روسيا فى الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة لمصلحة الجمهورى دونالد ترامب.

واصدر السناتور الجمهورى ان “جلسة الغد على رأسها خصوصا هذا الموضوع، إعلام الجمهور بشكل افضل، ليس فقط فى بلدنا وانما فى العالم اجمع حول ما تحضّره روسيا“.

واضاف “اعتقد انه من المنطقى القول استنادا الى ما يعتقده الجميع ان الروس ضالعون بقوة فى الانتخابات الفرنسية، وشوف “نعتبر انه من مسؤوليتنا إطلاع بقية العالم على ما يجرى لاننا بتنا امام قدح وذم بمرشحين“.

واكد بور انه “من المنطقى القول ان المسؤولين الاميركيين أخطروا الدول التى ستجرى فيها انتخابات بصورة وشيكة (…) بشأن ما تعلمه النظام عن قدرات الروس ونواياهم“.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين استقبل الاسبوع الماضى فى الكرملين زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى المرشحة للرئاسة مارين لوبن، وذلك قبل شهر من الدورة الأولى للانتخابات الفرنسية التى اكد أن بلاده لن تتدخل فيها.

المصدر : مصر ناين