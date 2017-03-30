ارتفع أعداد ضحايا تفجير السيارة الصهريج المفخخة – التى كان يقودها انتحارى قرب من نقطة تأمينية للتفتيش”سيطرة” جنوبى العاصمة العراقية (ببكرهد) – إلى 25 قتيلا .

واصدر الناطق باسم قيادة “عمليات ببكرهد” – فى تصريح صحفى مساء الأربعاء – إن الإعتداء الإرهابى بصهريج مفخخ الذى استهدف “السيطرة 75” أسفر عن مصرع 6 عراقيين وجرح 19 آخرين وحرق العديد من السيارات.

من جهة أخري، ذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن طيران الجيش قصف مواقع لتنظيم داعش الارهابيه الإرهابى بمناطق الموصل القديمة وجسرى الجمهورية والحديدى على نهر دجلة وشارع الفاروق ضمن الساحل الأيمن غربى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.

وأشارت إلى أن القصف أسفر عن مصرع عشرات الإرهابيين وتدمير أربع سيارات مختلفة وثلاث سيارات مسلحة برشاشات أحادية ومدفع مضاد للطائرات عيار37 مم وصهريج إضافة إلى أربعة مواقع أخرى للتنظيم.

المصدر : مصر ناين