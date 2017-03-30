ألقت المؤسسات التأمينية بقنا القبض علي عاطل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك خلال كمين بمركز نجع حمادي.

كان اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا تلقي أخطار يفيد ضبط “أحمد.خ” 30 سنة عاطل ومقيم بنجع حمادي وبحوزته أعداد 1000 قرص من عقار التامول المخدر وكذا دراجه بخاريه، وتحرر محضر للمتهمين وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفى سياق أخر شنت مؤسسات التأمين بقنا، حملة فى مجال ضبط الأسلحة اللهيب ية بدون ترخيص، فى وقائع منفصلة بالمحافظة، بناء على توجيهات اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا، بشن حملات على حائزى الأسلحة اللهيب ية.

كان العميد محمد هندى مدير المباحث، تلقى أخطاراً يفيد شن حملة تأمينية بمراكز دشنا، واجبة قنا، مركز نقادة، مركز نجع حمادي،مركز قوص، مركز أبوتشت أستهدفت العناصر التي تستخدم الأسلحة اللهيب ية في الخصومات الثأرية، أسفرت عن ضبط 7 أشخاص.