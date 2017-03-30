ضبط تشكيل عصابى بالسنبلاوين تخصص فى خطف حقائب السيدات وسرقة الهواتف المحمولة
تمكن ضباط مباحث مركز السنبلاوين من القاء القبض على تشكيل عصابي متخصص فى سرقة الشنط من السيدات والهواتف المحمولة
ونظراً لتكرار تلك الوقائع بدائرة مركز واجبة السنبلاوين ، فقد وجه اللواء ايمن الملاح مدير تأمين الدقهلية بتشكيل فريق كشف من الرائد ابو العزم قام بفتحى رئيس مباحث مركز السنبلاوين ، وضباط وحدة مباحث المركز برئاسة العميد محمد الشرباسي رئيس قسم المباحث الجنائية وتحت إشراف اللواء مجدي القمرى مدير مباحث المديرية ، بالتنسيق مع فرع التأمين السنة بالمديرية لضبط مرتكبى تلك الوقائع والمسروقات.
وقد أسفرت جهود فريق الكشف إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً ضم كل من متولي ش ع ر 31 سنة عاطل ، ومقيم منطقة ” الحوال ” دائرة المركز والمسجل شقي خطر تحت رقم 2276 فئة ” ب ” مخدرات ، والسابق إتهامه فى ” 28 ” قضية ( سرقة بالإكراه ، سرقة ، مخدرات) آخرهم القضية رقم 4759/2016 إداري السنبلاوين ” سرقة تليفون” ، و السيد م س ب 16سنة صبي سمكري ويقيمان ” منطقة ” الحوال ” بندر السنبلاوين ، إسلام ج ع س 21 سنة حداد، قام بفتحي س ف م وشهرته قام بفتحي ج 19 سنة سائق توك توك، ويقيمان قرية “ديو الواسطى” دائرة المركز تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة حقائب يد السيدات مستخدمين دراجة نارية ” توك توك ” خاصة الأول ، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ضمت ضباط وحدة مباحث المركز ، أسفرت إحداها عن ضبطهم بدائرة المركز.
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات إعترفوا بصحتها ، وبمناقشتهم إعترفوا بإرتكابهم 20 واقعة سرقة.
المصدر : مصر ناين
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