تمكن ضباط مباحث مركز السنبلاوين من القاء القبض على تشكيل عصابي متخصص فى سرقة الشنط من السيدات والهواتف المحمولة

ونظراً لتكرار تلك الوقائع بدائرة مركز واجبة السنبلاوين ، فقد وجه اللواء ايمن الملاح مدير تأمين الدقهلية بتشكيل فريق كشف من الرائد ابو العزم قام بفتحى رئيس مباحث مركز السنبلاوين ، وضباط وحدة مباحث المركز برئاسة العميد محمد الشرباسي رئيس قسم المباحث الجنائية وتحت إشراف اللواء مجدي القمرى مدير مباحث المديرية ، بالتنسيق مع فرع التأمين السنة بالمديرية لضبط مرتكبى تلك الوقائع والمسروقات.

وقد أسفرت جهود فريق الكشف إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً ضم كل من متولي ش ع ر 31 سنة عاطل ، ومقيم منطقة ” الحوال ” دائرة المركز والمسجل شقي خطر تحت رقم 2276 فئة ” ب ” مخدرات ، والسابق إتهامه فى ” 28 ” قضية ( سرقة بالإكراه ، سرقة ، مخدرات) آخرهم القضية رقم 4759/2016 إداري السنبلاوين ” سرقة تليفون” ، و السيد م س ب 16سنة صبي سمكري ويقيمان ” منطقة ” الحوال ” بندر السنبلاوين ، إسلام ج ع س 21 سنة حداد، قام بفتحي س ف م وشهرته قام بفتحي ج 19 سنة سائق توك توك، ويقيمان قرية “ديو الواسطى” دائرة المركز تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة حقائب يد السيدات مستخدمين دراجة نارية ” توك توك ” خاصة الأول ، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ضمت ضباط وحدة مباحث المركز ، أسفرت إحداها عن ضبطهم بدائرة المركز.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات إعترفوا بصحتها ، وبمناقشتهم إعترفوا بإرتكابهم 20 واقعة سرقة.

المصدر : مصر ناين