أعلنت، منذ قليل، النجمة الكبيرة أنغام عن انسحابها من إحياء حفلها الذى كان من المقرر إقامته مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة النجم اللبنانى وائل جسار داخل أحد المنتجعات لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ونشرت أنغام فى على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: تنويه هام.. نظرًا لعدم التزام الجهة المنظمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحبة حفل أنغام ووائل جسار بشرم الشيخ من حيث إرسال تذاكر الطيران ودفع أجور الموسيقيين والفنانين وتوفير الإقامة وعمل تصاريح الحفل.. كما هو متفق عليه، فجراء ذلك لن يتسنى لنا السفر وإقامة الحفل، وهذا توضيح من جانبنا”.





المصدر : مصر ناين