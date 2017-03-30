أدى ديفيد فريدمان، المحامى اليهودى المقرب من الرئيس دونالد ترامب، والمعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، الأربعاء اليمين الدستورية سفيرا للولايات المتحدة لدى الكيان الصهيونى .

وكان مجلس الشيوخ ثبّت الاسبوع الماضى تعيين فرديمان فى هذا المنصب بأغلبية 52 صوتا فى المقابل 46، وخلال حفل اداء القسم فى البيت الابيض اصدر نائب الرئيس مايك بنس، أن “الولايات المتحدة ستكون دوما صديقا وفيا لدولة الكيان الصهيونى اليهودية“.

وأضاف “ديفيد، الرئيس وأنا نعلم انك ستساعدنا على جعل العلاقة الراسخة بين شعبنا وشعب اسرائيل اقوى الى أن ، وكان ترامب عيّن فريدمان المؤيد للاستيطان ولضم اسرائيل اجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد ان عبر خلال حملته الانتخابية عن مواقف موالية لالكيان الصهيونى .

واعلن فريدمان تأييده نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس الذى اثار جدلا دوليا بعد ان وعد به ترامب خلال حملته، لكن يبدو أنه تراجع عنه.

وتماشيا مع موقف ترامب، أوضح فريدمان عن تشكيكه بحل الدولتين – دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل- الذى لطالما اعتبر اساسا للمفاوضات التى جرت الى أن الان لحل النزاع.

المصدر : مصر ناين