تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار رأفت المالكى، محاكمة 37 متهما بالاستيلاء على أموال المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير.

وأسندت النيابة للمتهمين الاستيلاء على أموال المجلس المشار إليه عبر التزوير فى أوراق رسمية عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية واستعمالها فى الاستيلاء على أمول التعويضات المقدمة من المجلس القومى لمصابى الثورة وذوى الشهداء.

المصدر : مصر ناين