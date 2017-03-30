اصدر مسؤول فى ولاية تكساس الأمريكية إن 12 شخصا، على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون عندما وقع تصادم بين حافلة كنسية، وشاحنة صغيرة كانت قادمة فى الطريق الفى المقابل .

وكانت الحافلة الشوفة للكنيسة المعمدانية فى نيو براونفلز تقل 14 شخصا عندما وقع التصادم، الأربعاء، مع الشاحنة التى كان بها شخص واحد. واصدر السارجنت كونراد هاين من إدارة السلامة السنةة فى تكساس إن التحقيق الى أن الأن جاريا لمعرفة سبب الحادث.

واصدر ت الكنيسة المعمدانية، على صفحتها على فيسبوك إن مجموعة من أبنائها لقيت حتفها فى الحادث أثناء عودتها من رحلة لمدة ثلاثة أيام.





المصدر : مصر ناين