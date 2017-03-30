استطاع فيلم “Kong: Skull Island” أن يحقق إيرادات فى دور العرض حول العالم وصلت إلى أكثر من 393 مليون دولار أمريكى الى أن الآن طبقا لموقع boxofficemojo وهو العمل الذى يعرض فى أكثر من 3500 شاشة عرض حول العالم.

فيلم “Kong: Skull Island” تدور أحداثه حول رحلة استكشافية إلى جزيرة ليست على الخريطة يحاول العلماء اكتشافها بعد التقاط صور لها بالأقمار الصناعية، تؤكد وجود حياة عليها ليكتشف العلماء لدى وصولهم أن الجزيرة يسكنها البشر تحت رعاية ملك يدعى كونج هو وحش عملاق يحميهم من الحيوانات المفترسة، إلا أنه يدخل صراع مع القوات التى ترافق العلماء ل محاولاتهم التخلص منه وقتله لكنه ينتصر فى النهاية.

العمل يشارك فى بطولته توم هيدلستون وبرى لارسون وتوبى كيبيل وصامويل جاكسون وجون جودمان وكورى هوكينز وفيفيان تايلور وتيان جينج، من تأليف دان جيلروى، ومن إخراج Jordan Vogt-Roberts.





المصدر : مصر ناين