يعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على مشوفة آخر مباراتين لفريق مصر المقاصة أمام الزمالك والمصرى بالدورى من أجل الوقوف على طريقة لعب الفريق الفيومى وأبرز اللاعبين فى صفوفه ومفاتيح اللعب التى يعتمد عليها الجهاز الفنى للمقاصة لإحكام السيطرة عليه وإبطال عناصر القوة بصفوفه خلال المواجهة التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل بالجولة الثالثة والعشرين بمسابقة الدورى السنة.

ووضح من خلال مشوفة المقاصة وقوف الجهاز الفنى للإسماعيلى على عناصر القوة فى صفوف الفريق الفيومى والمتشبه ة فى أحمد الشيخ وحسين الشحات وإيريك تراورى وجون أنطوى وباولن فوافى حال مشاركته فى اللقاء، وهو ما استدعى قيام الجهاز الفنى للدراويش بإعطاء تعليماته للاعبين بضرورة التمركز الصحيح وتضييق المساحات أمام الفريق الفيومى لتحقيق المرادى فى تلك المواجهة والخروج بالثلاث نقاط.