اصدر عبد الحميد مصطفى رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالدقهلية، إن السبب فى ارتفاع أسعار الأسماك يرجع إلى ارتفاع تكاليف تربيتها. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أغذية السمك المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمال وزيادة أسعار النقل.

وأضاف مصطفى، لـ”اليوم السابع”، أن سعر بوكشة السمك الشبار كانت تتراوح ما بين 200 و250 وارتفعت إلى 500 و600 ل ارتفاع مدخلات الصناعة، مضيفًا أن مصر بلد غنية وعندنا اكتفاء ذاتى من الأسماك، ولكن الموضوع يحتاج بعض الجهد من الدولة فى تطهير بحيرة المنزلة للسماح للصيادين الصغار العمل وإزالة المخالفات به لتقلص مساحة البحيرة الفترة الاخيرة إلى 120 ألف فدان بعد أن كانت 750 ألف فدان بعد سيطرة أصحاب النفوذ على أجزاء كبيرة منها.

وطالب رئيس الشعبه بتطهير بوغاز الجميل فى بورسعيد ليصب فى بحيرة المنزلة مرة أخرى، لأن لو دخلت مياة البحر إلى بحيرة المنزلة الخير سوف يزيد، والزريعة تكثر وتزيد مع تطهير البحيرة، وهيدخل أنواع جديدة من الأسماك على البحيرة.

ويجب أن تدخل الدولة بقوة لتطهير النيل ففى المنصورة الكازينوهات والنوادى على شاطئ النيل والتلوثات زادت والمراكب النيلية تصرف مباشرة فى النيل والمصانع بالعاشر من رمضان وبحر البقر يصرف فى بحيرة المنزلة، وأشار إلى أن المستشفيات امتلئت بالمرضى ل ارتفاع نسب التلوث فى النيل.

واكد أن الحملات المطالبة بالامتناع عن شراء السمك هيعتمد نجاحها على كمية المعروض أنه لو اتعرض بكثرة سوف تنخفض الأسعار ولو المعروض قليل هيرتفع السعر وجراء ذلك بطالب الدولة التدخل والاهتمام بالبحيرات المصرية لرفع إنتاج الأسماك وزيادة المعروض.

وأظهر أنه يتم تصدير أجود أنواع الأسماك إلى الخارج والتى كان يجب أن يستفيد به الشعب المصرى.

المصدر : مصر ناين