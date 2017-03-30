كشف موقع AndroidAurhority فى تقرير جديد أن هواتف سامسونج منخفضة التكلفة شبه سلسلة جلاكسى J يمكن أن تتضمن ماسح ضوئى لبصمات الأصابع لقام بفتح الهاتف والتحقق من الهوية، فوفقا لمصدر فإن سامسونج تجرى محادثات مع موردى وحدات البصمات، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من شهر مايو، وستكون هذه الهواتف متاحة اعتبارا من الربع الثانى من هذا السنة.

ويرجع سبب رغبة سامسونج فى إضافة ماسح بصمات الأصابع للسماح لأولئك الذين لديهم نموذج جلاكسى J لاستخدام نظام الدفع بواسطة الهاتف فى الشراء، خاصة فى الدول النامية أو الأسواق التى تفضل الهواتف الرخيصة شبه الهند، التى كان يبلغ نصيب الفرد فيها من الدخل السنوى فى سنة 2013 نحو 1500 دولار فقط.

وتعد سلسلة جلاكسى J من الهواتف الذكية الأكثر مبيعا فى الهند، كما يتم بيع 100 مليون وحدة من الهاتف كل سنة، ويتراوح النطاق السعرى لهذه النماذج من 179 إلى 269 دولارا.

المصدر : مصر ناين