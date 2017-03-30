اتفق النائب السنة لجمهورية السودان عمر أحمد، مع رئيسة قسم سيادة حكم القانون ببعثة “يوناميد”، مرانكوس سميار، على التعاون بين الطرفين والمؤسسات الوطنية، لتعزيز العدالة فى ولايات إقليم دارفور، فضلاً عن العمل إلى جانب المدعى السنة للمحكمة الخاصة بالإقليم.

وأكد الجانبان – خلال لقائهما الأربعاء بالخرطوم – ضرورة عرض التقارير على النائب السنة قبل رفعها إلى الجهات المعنية الأخرى.

وأظهر النائب السنة السودانى – فى تصريح صحفى – أنه ناقش مع مسئولة المنظمة، تطوير التعاون بين النيابة وبعثة “يوناميد” فى إطار ولايتها بالسودان، مجدِّداً حرص النيابة على استقلالها عن الجهاز التنفيذي، ومؤكدا أن القانون راعى المبادئ التوجيهية الخاصة بالأمم المتحدة بشأن أعضاء النيابة.

وأكد النائب السنة، حرص النيابة على الانتشار فى كافة ولايات السودان؛ خاصة دارفور التى تشهد استقراراً تأمينياً على مختلف المستويات، موضحاً أن شعار نيابة لكل محلية، بات أمرا واقعا لتسهيل الوصول للعدالة.

من جانبها، اصدر ت مسئولة يوناميد، إن لقاءها بالنائب السنة، جاء لتهنئة نظام السودان والنيابة بإنشاء المؤسسات الدستورية والعدلية وفق المؤسسية وسيادة حكم القانون، مشيرة إلى أن تعيين نائب سنة مستقل يؤكد جدية النظام فى تعزيز حكم القانون واستقلال القضاء.

المصدر : مصر ناين