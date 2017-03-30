ناشد موارع يقيم بقرية غرب الموهوب الشوفة لمركز الداخلة اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتدخل لحل مشكلته بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض بالقرية لصالحه بعد موافقة المحافظ السابق اللوادء محمود عشماوى على قرار تخصيصها حيث أن المزارع يضع يده عليها منذ سنة 1996 وسبق وأن تقدم بأكثر من طلب للمختصين للمطالبة بتقنين وضعها لكن طلبه قوبل بالرفض استنادا إلى أنها أرض أملاك دولة ولا يجوز التصرف فيها ولكنه فوجئ بتخصيص أرض مجاورة لنفس القطعة لصالح آخرين لعمل شون عليها مما استدعاه بالتقدم بطلب إلى المحافظ السابق والذى وافق على تخصيص الأرض لصالحه .

واصدر محمود محمد سنوسى فى تصريح خاص لــ”اليوم السابع” أنه يعمل مزارع ولديه مشروع لتربية الأغنام والماشية وتقدم بطلب لتخصيص تلك المساحة التى قام بوضع يده عليها منذ 20 سنةا ولم يتمكن من تقنينها الى أن الآن وتم وقفه وإخلائه منها فعليا على الرغم من ثبوت وضع يده عليها بالوثيقهات وتعنت معه المسئولين فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين وضع الأرض التى قام بوضع يده عليها متعجبا من رد مجلس المدينة عليه بأنها المجلس فى احتياج إليها على الرغم من قيام المختصين بمجلس المدينة بتخصيص مساحات ملاصقة لتلك القطعة لمواطنين آخرين وهو ما يؤكد على نية التعنت ضده دون سبب واضح .

وأضاف سنوسى أن مجلس المدينة رفضت إنهاء إجراءات الأرض لصالحه بعد قيام برفع شكواه للمحافظ وموافقته على التخصيص وإصدار توجيه مباشر لرئيس مركز الداخلة بإنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم تلك المساحة لإقامة مشروعه عليها بعد أن اضطر لوضع الأغنام فى منزله وتضرر السكان منه ولكن بعد نقل المحافظ توقفت الإجراءات ورفضت رئاسة القرية والمجلس استكمال الإجراءات الخاصة بتلك المشكلة ويتناقض موقفهم بعمل كراسة شروط لصالح مواطنين آخرين .

واصدر المحاسب سيد محمود رئيس المركز أنه سيكشف المشكلة الخاصة بالمزارع وبيان مدى امكانية حلها حيث إن الموافقات الخاصة بتقنين تلك الاراضى تعود إلى إدارة حماية أملاك الدولة وسوف يتم التسنةل معها وفقا للقوانين والإجراءات والضوابط التى تنظم اجراءات تقنين الأراضى وذلك حرصا على المصلحة السنةة.



المزارع يطالب بحل مشكلته

مجلس المدينة يرفض تخصيص الأرض لصالحه

المحافظ السابق وافق على تخصيص الأرض

جانب من الأرض التى يطالب المزارع بتخصيصها

المزارع يطالب المحافظ الزملوط بالتدخل

المصدر : مصر ناين