يواجه اليوم منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى أحمد عبد الحليم نظيره الإيطالى فى رابع أيام بطولة البحر المتفى منتصف المقامة فى تونس.

كان المنتخب قد فقد أمس أمام تونس 19 /14 فى الفترة المسائية ثالث أيام البطولة.

كما كان قد فاز منتخب ناشئات اليد على الجزائر بنتيجة 30 /12 فى إطار مباريات الفترة الصباحية.

جدير بالذكر أن منتخب الناشئات قد تلقى خسارة فى أول مبارياته بالبطولة أول أمس أمام فرنسا بنتيجة 22/15، وهزيمة ثانية أمس أمام مونتنيجرو 18 /14 فى الفترة الصباحية ثم فاز على تركيا 25 /16 فى الفترة المسائية.

المصدر : مصر ناين