تبدأ اليوم فى التاسعة صباحًا اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية للمنطقة الخامسة “أنوكا” وذلك فى مقر اللجنة الأولمبية المصرية بالقاهرة.

ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات الى أن غدٍ الجمعة بحضور لازنا بالمفو رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية ونائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية للمنطقة الخامسة بالإضافة إلى مندوبين من الدول المكونين للاتحاد وهم مصر وبروندى وروندا والسودان وجنوب السودان والصومال وإثيوبيا وأوغندا وإريتريا.

ومن المقرر أن يفتتحالباشمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الاجتماع، كما من المنتظر إقامة انتخابات لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الكابتن جاسر رياض عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة من ضمن المرشحين على منصب نائب الرئيس.