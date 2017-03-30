تكشف الفنانة يسرا اللوزى مساء الجمعة عن تفاصيل مرض ابنتها الصغيرة بضعف فى السمع وكيف اكتشفت المرض والعمليات التى أجرتها لابنتها.وسبب تعلمها لغة الإشارة من أجلها وذلك فى حلقة خاصة من برنامج “معكم.. منى الشاذلى ” الذى يعرض على فضائية cbc.

وتوضح اللوزى لمقدمة البرنامج الإعلامية منى الشاذلى أنها فى بداية الأمر أصيبت بصدمة وتحولت حياتها إلى كوابيس إلا أنها قررت أن تواجه المرض وقرأت كثيرا عنه عبر الإنترنت، إلا أن أجرت عملية زرع قوقعة لابنتها التى تعافت وخضعت لجلسات تخاطب لاستكمال العلاج. وتشير اللوزى أن قلبها كان يتقطع وكانت تحدث نفسها إلا أن وجود أسرتها إلى جوارها ساعدوها فى تخطى الأزمة، واصدر ت إنها قررت أن تقف إلى جوار كل أم لديها طفل أو طفلة لديها نفس المرض واصدر ت “قررت أن أنقل لهم خبرتى كاملة”.

وأكدت اللوزى أنها انضمت إلى حملة “اسمعنى” لمساعدة كل أسرة. وخلال الحلقة اصدر الدكتور محمد الشاذلى رئيس وحدة زراعة القوقعة بمستشفى وادى النيل أن 4، 5 مليون شخص فى مصر مصابون بهذا المرض وطالب بضرورة أن تلزم الدولة الأسر بإخضاع أطفالهم حديثى الولادة للكشف السمعى لمواجهة المرض.

واصدر والد أحد الأطفال المصابين بالمرض خلال الحلقة أن تكلفة إجراء تلك العمليات كبيرة جدا تصل إلى 300 ألف جنيه. كما تتضمن نفس الحلقة لقاء مع طاقم مصر للطيران النسائى الذى قاد أول رحلتين جويتين وجميع أفراد الطاقم من النساء حيث استقبلت الشاذلى أفراد الطاقم الذين حضروا للاستوديو بالزى الرسمى.

وتروى قائدا الطائرتان حسناء تيمور وهبه درويش تفاصيل أول رحلتين تقلعان من مصر بأطقم نسائية كاملة من الطيارين والمساعدين وكذلك التأمين، كما تحدثت المضيفات عن تسنةلهم مع الركاب عند علمهم بأن قائد الطائرة سيدة وشرحن رد فعل الركاب على ذلك، كما تحدث طاقم تأمين الطائرة عن أصعب اللحظات التى واجهنها طوال عملهما فى تأمين الطائرات وكيفية اختيار السيدات لهذه المهمة.

















المصدر : مصر ناين