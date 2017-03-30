يعقد اليوم الخميس، الاجتماع الفنى للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية المقرر انطلاقها غدًا الجمعة، وذلك فى أحد فنادق الهرم.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفنى للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية شرح تفاصيل البطولة بحضور مندوبى المنتخبات المشاركة.

وقام اتحاد الكرة الشاطئية بدعوة عبد الناصر خطاب رئيس نادى 6 أكتوبر لحضور الاجتماع الفنى باعتباره المستضيف للمنافسات.

وسبق وأكدت 7 دول المشاركة فى البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية وهم المغرب وموزمبيق ونيجيريا والسودان وتوجو والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا بخلاف مصر.

المصدر : مصر ناين