شبه صحفى سابق أمام محكمة اتحادية فى مانهاتن الأمريكية، يوم الأربعاء، حيث يحاكم بتهمة توجيه تهديدات بتنفيذ هجمات بالقنابل إلى منظمات يهودية أمريكية، منتحلا شخصية صديقته السابقة.

كانت السلطات قد ألقت القبض على خوان طومسون (31 سنةا) فى سان لويس هذا الشهر ورحلته إلى نيويورك صباح الأربعاء.

وخلال الجلسة القصيرة التى رأسها القاضى جيمس فرانسيس لم يطلب المحامى الذى كلفه فرانسيس بتمثيل طومسون الإفراج عنه بكفالة وامتنع بعد ذلك عن التصريح بما إن كان سيفعل ومن ثم سيبقى طومسون فى الحجز.

ومن المقرر أن يشبه طومسون مرة أخرى أمام القاضى كيفين كاسل فى السادس من أبريل، واصدر الادعاء إن طومسون استخدم حسابات بريد إلكترونى زائفة لانتحال شخصية صديقته السابقة عندما أرسل التهديدات التى جاءت بعد سلسلة مضايقات لصديقته بعدما انفصلت عنه فى يوليو تموز.

وكان طومسون صحفيا بموقع إنترسبت الإخبارى قبل فصله السنة الماضى ل اختلاق مصادر ومقتبسات حسبما ذكر الموقع، وقبل ترحيله إلى نيويورك اصدر إنه مستهدف لأنه أسود.

واصدر خلال مكالمة هاتفية من سجن وارن كاونتى بولاية ميزورى “المزاعم كاذبة”، وأضاف أنه ليست لديه أى معتقدات معادية للسامية.

وتحقق السلطات الأمريكية فى تهديدات متزايدة لمنظمات يهودية منها أكثر من مئة تهديد بوجود قنابل فى مراكز يهودية فى عشرات الولايات فى موجات منفصلة منذ يناير .

المصدر : مصر ناين