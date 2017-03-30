كشف عصام الحضرى، حارس مرمى وادى دجلة، سر عدم مشاركة أبرز اللاعبين الأساسيين فى مباراة المنتخب الودية أمام توجو، مؤكداً أن تلك المواجهة كانت من أجل اختبار الجهاز الفنى اللاعبين الجدد الذين انضموا للفراعنة مؤخراً.

وكان الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة هيكتور كوبر، ضم أعداد من العناصر الجديدة لمعسكر الفراعنة على رأسهم محمود عبد الرحيم جنش، وأمير عادل الشهير بـ”الكسندر ياكوبسن” صانع ألعاب فيبورج الدنماركى، وأحمد الشيخ، وعمرو طارق، عرفة السيد، وسام مرسى، ودفع بـ”الكسندر وأمير عادل والشيخ” لتجربتهم فى لقاء توجو الودى.

أضاف السد العالى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن المباريات الودية تقام دائماً من أجل اعداد اللاعبين للمباريات الرسمية، لافتاً إلى أن دكة المنتخب شرف لأى لاعب، والأهم من المشاركة مصلحة الفريق والفوز فى المباريات وحصدت البطولات.

المصدر : مصر ناين