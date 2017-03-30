اصدر مدير إدارة الإعلام والتوثيق بوزارة الصحة فى النظام الليبية الموقتة، معتز الطرابلسي، إن مؤسسة «قدري» الأمريكية تبرعت بمبلغ قدره 100 ألف دولار لصالح جمعية «وليام نوفك» المتخصصة فى جراحات قلب الأطفال المفتوح.

وأضاف الطرابلسى فى تصريح ل«بوابة الفى منتصف » الإخبارية ، الأربعاء، أن ذلك جاء عقب إبرام وزير الصحة الدكتور رضا العوكلى اتفاقية تعاون مع مؤسسة قدرى الأمريكية ، لكى يتم دعم وصول الفريق الأمريكى الطبى إلى ليبيا لإجراء عمليات القلب لمرضى الأطفال، وتغطية كافة نفقات شراء المعدات الجراحية وتذاكر السفر وتنقلهم داخل المدن الليبية.

وكان الفريق الأمريكى قد أجرى أكتوبر السنة الماضى العديد من العمليات الناجحة بمركز بنغازى الطبى بمساعدة أحد رجال الأعمال.





المصدر : مصر ناين