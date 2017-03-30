أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية برئاسةالباشمهندسة امانى هاشم رئيس القطاع عن قطع التيار الكهربى عن لوحة توزيع كفر الزيات يوم السبت القادم لمدة ساعة من السادسة والى أن السابعة صباحا لإجراء الصيانة الدورية وتغيير خرطوم الإطفاء الذاتى.

واصدر تالباشمهندسه أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، أنه سيتم فصل الوزارة عن مناطق ( الساحة – المقابر – أبوعوف – مجلس المدينة – المحطة – الجزيرة – أوسكار- الثانوى – مدخل النصارية ) .

وطالبت المواطنين قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة .

المصدر : مصر ناين