يعيد التليفزيون التونسى الرسمى على قناته “الوطنية 1” عرض مسلسل “حالة عشق” للنجمة المصرية مى عز الدين الذى حقق نجاحا عند عرضه بالتليفزيونات العربية بشهر رمضان الماضى، وقد وضعت إدارة القناة الفضائية التونسية الإعلان الرسمى للمسلسل على صفحتها بصورة للنجمة مى عز الدين مع أبطال مسلسلها.

المسلسل يرصد قصة حب بين مذيعة فى إحدى المحطات اﻹذاعية (مى عز الدين)، والتى تنتمى فى الأصل لعائلة ارستقراطية لكنها تعيش الآن فى حارة شعبية، وبين شاب يزاملها فى العمل فى نفس المحطة اﻹذاعية (حازم سمير)، تتزوج والدتها (بوسى) من رجل غنى ينقل الأسرة إلى مستوى آخر وما يستتبعه ذلك من تحولات درامية.

يذكر أن النجمة مى عز الدين كانت تأمل فى الدخول بمسلسلها “رسائل” فى السباق الدرامى الرمضانى المقبل لكن لضيق الوقت تم تأجيل مسلسلها لكنها سوف تستغل ذلك للدخول إلى عالم السينما والرجوع له مجددا وتقديم فيلم سينمائى جديد.





المصدر : مصر ناين