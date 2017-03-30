رغم اعتقاد العديدين بأن تطبيق “سناب شات” سيختفى سريعا، إلا أنه استطاع أن يصبح واحدا من أكثر شركات الإنترنت إثارة للاهتمام فى السنوات الأخيرة، خاصة أن أكثر من 41% من الأمريكيين يعتمدون عليه بشكل يومى، ولعل الحرب المشتعلة مؤخرا بين عملاق التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”سناب شات” هى الأبرز على الساحة التكنولوجية مؤخرا، خاصة أن كلا منهما تجرى وراء للسيطرة على المشهد الأمر الذى دفع فيس بوك لمحاولة سرقة واستنساخ العديد من الميزات الأساسية الخاصة بتطبيق سناب شات بشكل علني دون أن تخجل من ذلك، فرغم ما تحظى به شركة فيس بوك من انتشار عالمى، إلا أنها لا تزال تخاف من نمو “سناب شات”، حيث تبدو أنها أكبر تهديدا لفيس بوك عندما يتعلق الأمر بالتقاط انتباه مستخدمى الهواتف الذكية من الشباب خاصة المراهقين، وهو الأمر الذى يفسر لماذا حاول “زوكربيرج” شراء سناب شات فى المقابل 3 مليارات دولار خلال 2012.

– مميزات سرقتها فيس بوك من سناب شات:

بعد فشل محاولات فيس بوك المتكررة في الاستحواذ على سناب شات بأكمله، لجأت عملاق التواصل الاجتماعي، لتعزيز منتجاتها المختلفة بأعداد من مميزات سناب شات، حيث كانت البداية مع استحواذ فيس بوك على تطبيق MSQRD في مارس 206 وهو تطبيق يصنع “فلاتر” طريفة للوجه، وقد عمد إلى استخدام هذه التكنولوجيا بتطبيق فيس بوك الرئيسى وماسنجر، ثم بدأ بعد ذلك اختبار ميزة كاميرا جديدة على غرار سناب شات داخل التطبيق الرئيسى، حيث إن الرسائل المرسلة باستخدام الكاميرا الجديدة سريعة الزوال، فضلا عن استنساخ ميزة “القصص” وهى الميزة التى أتاحها لكل من إنستجرام ثم واتس آب وأخيرا إلى ماسنجر، ورغم اختلاف مسمياتها من خدمة إلى أخرى، إلا أنها لا تزال توفر نفس المميزات.

– أرباح سناب شات:

في الوقت الذي وصلت فيه إيرادات فيس بوك في الربع الرابع من 2016 مليار دولار، جنبا إلى جنب 3,5 مليار دولار أرباح صافية، كشف تقرير جديد من eMarketer للتسويق الرقمي أن الأرباح الإعلانية لسناب شات قد تصل إلى 770 مليون دولار خلال هذا السنة 2017، وذلك بعدما أصبحت “سناب شات” شركة مساهمة يتم تداول أسهمها فى البورصة، وهو الأمر الذى لا يضعهما معا في مقارنة منصفة من حيث الأرباح مقارنة بالتهديد الكبير الذى ترى فيس بوك أن سناب شات تشبه ه بالنسبة لها.

على جانب آخر، فتعد “سناب شات” أبعد ما يكون عن دخل الإعلانات مقارنة بجوجل وفيس بوك اللذان يستوليان على 58% من سوق الإعلانات فى الولايات المتحدة، فنجد أن أكبر وكالة إعلانات فى العالم دفعت 60 مليون دولار لسناب شات فى 2016، مقارنة بمليار دولار لفيس بوك.

قيمة سناب شات

كشفت تقارير جديدة أن قيمة “سناب شات” وصلت إلى 24 مليار دولار بعد الاكتتاب السنة، وهو ما أبهر الجميع، حيث وصلت قيمة سهم سناب خلال الاكتتاب المبكر إلى 17 دولارا، ليصبح أكبر اكتتاب لشركة تكنولوجية منذ اكتتاب فيس بوك السنة قبل خمس سنوات، وبعد هذا الارتفاع اقتربت القيمة السوقية للشركة لحوالي 40 مليار دولار، على جانب أخر وصل أعداد مستخدمي سناب شات إلى 158 مليون شخص ارتفاعا من 46 مليون مستخدم قبل سنةين، وتقول الشركة إن أكثر من 60٪ من المستخدمين النشطين يوميا يقومون باستخدام كاميرا سناب شات مباشرة فى إنتاج اللقطات، وفى المتفى منتصف ، يزور المستخدمون النشطون تطبيق سناب شات أكثر من 18 مرة كل يوم، وينفقون فى المتفى منتصف من 25 إلى 30 دقيقة على التطبيق.

-سخرية سناب شات من موقف فيس بوك:

كسر “توم كونراد” نائب رئيس سناب شات حالة الحرب الباردة بين فيس بوك وسناب شات من خلال رده الساخر على تغريده لـ Kevin Weil رئيس منتجات تطبيق انستجرام المملوك لفيس بوك، حيث نشر “كيفين” فى البداية صور لطفلين متشابهين وطلب من مشوفيه تعليقا، ورد عليه “كونراد” ساخرا بأن هذا يشبه ما حدث مع ميزة سناب شات stories، وهذا الرد الساخر كان محل اهتمام من مستخدمي موقع تويتر بشكل كبير الذين علقوا هم أيضا بردود ساخرة.

منتجات سناب شات:

وفي محاولة منها لتثبيت أقدامها في عالم التكنولوجيا، لجأت سناب شات إلى تغيير أسمها ليصبح “سناب” كما لجأت لإطلاق أعداد من المنتجات كان أبرزها نظارتها Spectacles والتي تتيح تسجيل فيديوهات لمدة 10 ثوان فى شكل دائري بزاوية 115 درجة، مما يجعلها أقرب للطريقة التى ترى بيها عين الإنسان، كما كشفت تقارير أخرى أن شركة “سناب” تجرى وراء لتطوير وإنتاج طائرة بدون طيار يمكنها التقاط الصور ومقاطع الفيديو من الأعلى وإرسالها لحساب المستخدم بكل سهولة بنفس الطريقة التى تعمل بها نظارة Spectacles.

“الوقتية” سلاح سناب شات:

تعد ميزة “الوقتية” أو أن تكون “مؤقت” على الإنترنت من الأمور التي ترجح كفة سناب شات على حد وصف العديد من التقارير التي كشفت أن سناب شات يتميز عن فيس بوك بأنه يعطى حرية أن يكون ما ينشره المستخدم مؤقتا، عكس فيس بوك الذي “يصنع سجلات دائمة بحياة المستخدمين”، وهو الأمر الذي دفع فيس بوك لتقليد هذه الميزة في النهاية من سناب شات.

المصدر : مصر ناين