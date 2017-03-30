رجحت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد، أن تترك لندن وكالة الواجبة الأوروبية “يوروبول” بعد تفعيل الانسحاب من الاتحاد وقد تأخذ “معلوماتها معها” إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق تأمينى مع التكتل.

وأظهر ت راد ـ فى حوار مع قناة “سكاى نيوز عربية” مساء الأربعاء – أن “ما نحتاجه هو أن تكون لنا علاقات مع يوروبول تسمح لنا” بحقوق مساوية فى الحصول على المعلومات.

وأعلنت “نحن نحتاج اتفاقا مع يوروبول لنضمن الاستمرار فى الإسهام والاستمرار فى الحصول على معلومات”، وشوفت .. “نحن أكبر مساهم فى يوروبول وإذا تركنا المنظمة فسنأخذ معلوماتنا معنا“.

وأضافت “المسألة أن الشركاء الأوروبيين يريدون منا الإبقاء على معلوماتنا لأننا نحافظ على سلامة الدول الأوروبية الأخرى أيضا“.

وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية من أن عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن التأمين سيضعف التعاون فى مكافحة الجريمة والإرهاب، لافتة إلى أن التوصل إلى اتفاق فى مصلحة الطرفين وإن التأمين ليس قضية قابلة للمقايضة.

واعترفت راد بأن من المرجح أن تنسحب بريطانيا من عضوية “يوروبول”، لكنها اصدر ت إن لندن تنوى إبرام اتفاقات توفر نفس المزايا التأمينية التى يتمتع بها الجانبان حاليا.

المصدر : مصر ناين