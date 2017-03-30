أعلن الجيش اللبنانى، أن 6 زوارق حربية شوفة لالكيان الصهيونى اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية، فيما اخترقت طائرة استطلاع الكيان الصهيونى ية الأجواء اللبنانية.

وأشار بيان للجيش اللبنانى – مساء الأربعاء – أن خمسة زوارق حربية شوفة لالكيان الصهيونى اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية فى المقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها 445 متراً، فيما اخترق زورق مماثل من داخل المياه الفلسطينية المحتلة على إطلاق 5 طلقات نارية باتجاه المياه اللبنانية.

من جانب آخر، اخترقت طائرة استطلاع الكيان الصهيونى ية الأجواء اللبنانية من فوق علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب رياق وبعلبك، ثم غادرت من فوق الناقورة، وأضاف البيان أنه تجرى مشوفة الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.

المصدر : مصر ناين