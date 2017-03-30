أصدر قاض اتحادى فى هاواى، قرارا بتمديد العمل لأجل غير مسمى بأمر يمنع تنفيذ الحظر المعدل الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن منع دخول مواطنى ست دول ذات غالبية مسلمة للولايات المتحدة.

كان ترامب قد وقع على الحظر الجديد فى السادس من مارس آذار فى محاولة لتجاوز مشاكل قانونية تتعلق بأمر تنفيذى أصدره فى يناير كانون الثانى وتسبب فى حالة فوضى فى المطارات وأثار احتجاجات حاشدة قبل أن يوقف قاض فى واشنطن تنفيذه فى فبراير شباط. واصدر ترامب إن قراره يصب فى صالح التأمين القومي.

وتقول هاواى وولايات أخرى معارضة للحظر أن الدافع وراءه يستند إلى الدين وإلى وعد ترامب خلال حملته الانتخابية “بمنع تام وكامل لدخول المسلمين للولايات المتحدة“. (

المصدر : مصر ناين